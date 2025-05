São Paulo x Libertad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a Libertadores. Líder isolado do Grupo D com dez pontos, o Tricolor está invicto na competição e pode garantir a classificação para as oitavas de final com um simples empate.

Em quatro jogos disputados, o time comandado por Luis Zubeldía conquistou vitórias sobre o Talleres por 1 a 0, e sobre Libertad e Alianza Lima por 2 a 0. O único tropeço foi o empate em 2 a 2 com o Alianza Lima, fora de casa.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Libertad ocupa a vice-liderança da chave com sete pontos e aproveitamento de 58%. A equipe paraguaia venceu o Alianza Lima por 1 a 0 e o Talleres por 2 a 0, empatou sem gols com o Talleres e sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Alianza Lima.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco, Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson; Oscar; Lucas Moura, André Silva, Ferreira.

Libertad: Morínigo; Giménez, Thomas, Viera, Ramírez; Melgarejo, Cardozo, Caballero, Franco; Fernández, Roque Santa Cruz.

Desfalques

São Paulo

Luiz Gustavo, Calleri, Henrique e Igor Vinícus seguem fora.

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?