São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Internacional na noite desta quinta-feira (29), às 18h (de Brasília), no Marcelo Portugal, em Cotia, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Para fechar a rodada, o duelo será crucial para as equipes, já que a primeira fase se aproxima do fim — restam apenas oito rodadas.

O São Paulo, atualmente na 14ª posição com 13 pontos, precisa pontuar para se aproximar do América-MG, oitavo colocado e primeiro time na zona de classificação para o mata-mata, com 18 pontos.

Já para o Internacional, o confronto representa a chance de deixar a zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª colocação, com 10 pontos, e está atrás do Grêmio, que é o primeiro fora do Z-4, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo: Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira. Técnico: Allan Barcellos.

Internacional: Diego Esser; Everton, Pedro Kauã, João Dalla Corte e Pablo; Bernardo, Gustavo, Alex, João Victor e Malon Ian; Crysthyan. Técnico: João Miguel.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?