São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da derrota para o Fluminense por 3 a 1, o São Paulo recebe o Internacional nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Em busca da vitória para se manter na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2023, o São Paulo não poderá contar com Rafinha, suspenso.

Do outro lado, o Internacional, na vice-liderança, com 67 pontos, vem de vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0.

Em 77 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 28 vitórias, contra 25 do Internacional, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2022, as equipes empataram em 3 a 3.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Marcos Guilherme), Pablo Maia, Nestor, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, expulso na derrota para o Fluminense na última rodada, está fora, ao lado de Arboleda, liberado para a seleção do Equador. Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinicius, Gabriel, Nikão, Rodriguinho, Miranda e Moreira, lesionados, também são desfalques certos do Tricolor.

Internacional

O capitão Edenilson, com entorse no tornozelo esquerdo Liziero, por questões contratuais, Mikael e Gabriel, machucados, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Internacional nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,00 na vitória do Tricolor , $ 3,50 no empate e $ 3,80 caso o Colorado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,20 se for o São Paulo, e $ 6,50 se for o Internacional.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: WAGNER DO NASCIMENTO (árbitro), ALESSANDRO ALVARO ROCHA e THIAGO HENRIQUE NETO (assistentes), DOUGLAS MARQUES (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)