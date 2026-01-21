+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
São Paulo Copinha 2026Miguel Schincariol/São Paulo FC
Mounique Vilela

São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copinha 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Ibrachina se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo segue firme na busca pelo hexa. O Tricolor Paulista garantiu vaga na semifinal após vencer o Botafogo por 3 a 1, nas quartas de final. Antes disso, a equipe havia eliminado o RB Bragantino nos pênaltis por 5 a 3, após empate no tempo normal, pelas oitavas de final.

Na fase eliminatória, o São Paulo também se destacou com uma goleada sobre o Canaã por 5 a 1, na terceira fase, além da vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, na segunda fase.

Durante a fase de grupos, o Tricolor teve 100% de aproveitamento, superando Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, e aplicando uma goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer.

Do outro lado, o Ibrachina avançou à semifinal após uma campanha consistente. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 30, com duas vitórias e um empate. No mata-mata, eliminou o Atlético-MG por 3 a 1, superou o Santo André nos pênaltis por 5 a 3, venceu o Internacional por 2 a 1 e deixou para trás o Palmeiras também nos pênaltis, por 5 a 4.

São Paulo: João Pedro, Lucyan, Hugo Galdino, Isac Silva, Felipe Oliveira, Igor Felisberto, Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Tetê, Paulinho Venuto.

Ibrachina: Gabriel Sena, Kauan Christhian, Enzo, Gabriel Oliveira, Bryan Martins, Paulo Henrique, Kleiton, Kayky, Luiz Fernando, Armando Chila, Enrico.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Ibrachina

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP 

