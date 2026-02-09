São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Primavera-SP por 2 a 1 e entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente na sétima colocação, com quatro pontos, o Tricolor Paulista estreou com vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 e, na sequência, empatou com o Santos por 1 a 1.

Do outro lado, o Grêmio chega embalado após vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho ocupa a nona posição, com três pontos. Derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na estreia, a equipe se reabilitou ao golear o Botafogo por 5 a 3 na rodada seguinte.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino, Arboleda; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antonio, Enzo Díaz (Wendell); Lucas, Luciano (Calleri) .

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon, Arthur, Noriega, Willian (Roger), Amuzu, Tetê, Carlos Vinícius .

Desfalques

São Paulo

André Silva e Ryan Francisco estão machucados.

Grêmio

João Pedro, Braithwaite e Villasanti estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre São Paulo e Grêmio é marcado pelo equilíbrio. Em 100 confrontos disputados entre as equipes, o Tricolor Paulista soma 36 vitórias, contra 34 triunfos do Tricolor Gaúcho, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão 2025, o Grêmio venceu por 2 a 0.

Classificação

