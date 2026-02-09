Goal.com
Brasileirão
team-logoSão Paulo
team-logoGrêmio
Mounique Vilela

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere,no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Primavera-SP por 2 a 1 e entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente na sétima colocação, com quatro pontos, o Tricolor Paulista estreou com vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 e, na sequência, empatou com o Santos por 1 a 1.

Do outro lado, o Grêmio chega embalado após vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho ocupa a nona posição, com três pontos. Derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na estreia, a equipe se reabilitou ao golear o Botafogo por 5 a 3 na rodada seguinte.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino, Arboleda; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antonio, Enzo Díaz (Wendell); Lucas, Luciano (Calleri) .

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon, Arthur, Noriega, Willian (Roger), Amuzu, Tetê, Carlos Vinícius .

Desfalques

São Paulo

André Silva e Ryan Francisco estão machucados.

Grêmio

João Pedro, Braithwaite e Villasanti estão lesionados. 

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre São Paulo e Grêmio é marcado pelo equilíbrio. Em 100 confrontos disputados entre as equipes, o Tricolor Paulista soma 36 vitórias, contra 34 triunfos do Tricolor Gaúcho, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão 2025, o Grêmio venceu por 2 a 0.

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

