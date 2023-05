São Paulo x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor volta a campo neste sábado (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Goiás se enfrentam na noite deste sábado (27), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Puerto Cabello por 2 a 0 na Copa Sul-Americana, o São Paulo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão buscando manter a sua invencibilidade. No torneio, a equipe vem de três empates e três vitórias nos últimos seis jogos.

Já o Goiás, que venceu o Universitario por 1 a 0 na Sul-Americana, não perde há quatro jogos na temporada. No Brasileirão, a equipe vem de empate com o Bahia por 1 a 1 na última rodada, e busca a primeira vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma sete pontos.

"A ansiedade muitas vezes pode atrapalhar, temos sempre que estar focados e concentrados, como foi contra o Bahia. Fomos uma equipe muito compacta, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Sofremos pouco, poderíamos até ter saído com um resultado melhor. Mas valorizamos o ponto conquistado fora de casa, que é muito difícil. É manter esse foco para não ser surpreendido e voltar com um bom resultado", afirmou Tadeu.

Na sequência, o São Paulo enfrentará o Sport na próxima quinta-feira (1) nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 2 a 0. Enquanto isso, o Goiás decidirá o título da Copa Verde com o Paysandu na quarta (31). Na partida de ida, o Esmeraldino venceu por 2 a 0.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 25 vitórias, contra 13 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Tricolor venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Gabriel Neves, Luan; Rodrigo Nestor, Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira; Dieguinho, Julián Palacios, Aleson; Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Desfalques

São Paulo

Rodrigo Nestor e Arboleda seguem como desfalques.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?