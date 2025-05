São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico na Copa do Brasil, o São Paulo volta a campo pelo Brasileirão, buscando embalar também na competição nacional. O Tricolor soma oito pontos, com uma vitória e cinco empates nas seis primeiras rodadas, e precisa vencer para se aproximar do G6.

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado para a partida no Morumbi. Com apenas seis pontos, o Leão do Pici tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Vojvoda venceu o Fluminense na estreia por 2 a 0, mas, desde então, não conseguiu mais triunfar: foram três empates (Mirassol, Internacional e Sport) e duas derrotas (Vitória e Palmeiras).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Ferraresi, Alan Franco e Wendell; Marcos Antonio, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Ferreira; André Silva.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, David Luiz e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández, e Yago Pikachu; Allanzinho e Deyverson.

Desfalques

São Paulo

Pablo Maia, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda, Igor Vinícius, Ferreira e Calleri estão no DM, enquanto Enzo Díaz cumprirá suspensão.

Fortaleza

Brítez, Marinho, Moisés e Martínez seguem machucados.

Quando é?