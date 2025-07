São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado, após três derrotas consecutivas no Brasileirão após a participação no Mundial de Clubes, o Fluminense volta a campo está em busca da recuperação. No momento, ocupa a oitava posição, com 20 pontos. Na última rodada, o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

"Mais um jogo difícil. Nos últimos três jogos, na volta da Copa do Mundo, pegamos três times que vão brigar pela parte de cima da tabela ou pelo título. São Paulo é um grande clube, tem uma grande torcida, começou a se acertar e daqui a pouco vai estar na parte de cima da tabela. Mas o objetivo do Fluminense é o mesmo", afirmou o técnico Renato Portaluppi.

Por outro lado, o São Paulo chega embalado após vencer o Juventude por 1 a 0 e alcançar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. No momento, o Tricolor ocupa a 12ª posição, com 19 pontos e aproveitamento de 39%.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura e Oscar seguem fora.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 46 vitórias, contra 37 do Fluminense, além de 24 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o tricolor carioca venceu por 2 a 0.

Classificação

