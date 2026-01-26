Goal.com
Brasileirão
Mounique Vilela

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense na última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo aparece na zona do quadrangular de rebaixamento do Estadual. Em meio a um momento de instabilidade, o Rubro-Negro volta agora suas atenções para a estreia no Brasileirão. Atual campeão nacional, o time carioca tenta somar pontos fora de casa já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o São Paulo chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Paulistão. Na última temporada, o Tricolor Paulista terminou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, com 51 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques

São Paulo

Luan, André Silva e Ryan Francisco estão fora.

Flamengo

Saúl, Danilo, Ayrton Lucas e De La Cruz seguem fora.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 120 confrontos disputados entre São Paulo e Flamengo, o Tricolor leva ligeira vantagem, com 46 vitórias, contra 40 do Rubro-Negro, além de 34 empates. No duelo mais recente entre as equipes, válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2025, o placar terminou empatado em 2 a 2.

SAP

Outros

FLA

1

2

Empates

2

Vitórias

4

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0