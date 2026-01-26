São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense na última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo aparece na zona do quadrangular de rebaixamento do Estadual. Em meio a um momento de instabilidade, o Rubro-Negro volta agora suas atenções para a estreia no Brasileirão. Atual campeão nacional, o time carioca tenta somar pontos fora de casa já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o São Paulo chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Paulistão. Na última temporada, o Tricolor Paulista terminou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, com 51 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques

São Paulo

Luan, André Silva e Ryan Francisco estão fora.

Flamengo

Saúl, Danilo, Ayrton Lucas e De La Cruz seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 120 confrontos disputados entre São Paulo e Flamengo, o Tricolor leva ligeira vantagem, com 46 vitórias, contra 40 do Rubro-Negro, além de 34 empates. No duelo mais recente entre as equipes, válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2025, o placar terminou empatado em 2 a 2.

Classificação

