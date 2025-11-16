São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

O São Paulo recebe a Ferroviária na noite desta domingo (16), às 19h30 (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia pela 14ª rodada da fase de liga do Campeonato Paulista de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no streaming (veja a programação completa aqui).

O São Paulo entra em campo com a missão clara de confirmar a vaga na próxima fase, defendendo a 4ª colocação, hoje somando 20 pontos e pressionado de perto pelo Bragantino, que tem 18. O momento da equipe é animador: nas últimas rodadas, duas goleadas deram confiança ao elenco — 6 a 0 sobre o Taubaté e 4 a 0 diante do Realidade Jovem. Com o ataque funcionando e uma postura mais agressiva, o time sabe que não pode vacilar, já que a disputa direta pela classificação deixa o duelo ainda mais decisivo para as Soberanas.

A Ferroviária chega ao confronto em situação mais confortável, já classificada e ocupando a 3ª posição com 24 pontos, mas ainda assim vivendo um ótimo momento competitivo. A equipe sustenta uma invencibilidade de cinco jogos, somando bons resultados na Libertadores, na Copa do Brasil e no Estadual, o que reforça a consistência do time nesta reta final. Mesmo sem a pressão pela vaga, as Guerreiras Grenás buscam manter o ritmo forte para chegar ao mata-mata com confiança e continuidade no desempenho que vem apresentando.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha, Kaká, Jéssica Soares, Yasmin Cosmann, Aline Milene, Karla Alves, Camilinha, Duda Serrana, Milena, Daiane, Isabelle Guimarães

Ferroviária: Luciana, Katiuscia, Rafa Soares, Camila Silva, Andressa Pereira, Fátima Dutra, Nicoly, Raquel, Duda Santos, Duda Freitas, Natalia Vendito

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?