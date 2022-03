O zagueiro Bremer, do Torino, está na mira da Inter de Milão. O jogador de 25 anos, que chegou à Europa em 2018, pode se transferir na próxima janela europeia de transferências, prevista para julho. O clube de Turim deseja receber 30 milhões de euros (R$ 157,38 milhões) pela transação, conforme apurado pela GOAL. E São Paulo e Atlético-MG terão direito a uma fatia do negócio por causa do mecanismo de solidariedade.

Bremer passou pelas divisões de base do Tricolor paulista entre 2015 e 2016. Em 2017 e 2018, atuou pelo Galo. Desta forma, ambos têm direito a um percentual da futura transferência por causa do regulamento da FIFA — em julho de 2020, a entidade passou a permitir ressarcimento em transações nacionais. Portanto, se ele deixar um clube da Itália para jogar outra equipe do mesmo país, os dois brasileiros terão direito ao valor por causa do mecanismo de solidariedade.

O Atlético-MG, último clube que Bremer defendeu antes de ir à Europa, deve receber 0,68% de uma futura transação. O São Paulo, seu clube anterior, tem direito a 0,7672% de uma negociação. Os percentuais foram calculadas pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Portanto, se a Inter de Milão chegar ao valor pedido pelo Torino — 30 milhões de euros —, o Galo embolsará 204 mil euros (R$ 1,070 milhão), e o São Paulo colocará 230,16 mil euros (R$ 1,207 milhão). Os dois clubes foram responsáveis diretos pela formação do jovem defensor.

O defensor foi negociado ao Torino em julho de 2018 por 5,8 milhões de euros. Em fevereiro de 2022, teve o seu contrato renovado com o clube e assinou até 30 de junho de 2024.

Bremer tornou-se jogador preponderante no Torino após a primeira temporada, quando disputou apenas sete jogos. De lá para cá, tornou-se titular indispensável. Em 2021/22, soma 27 partidas, com três gols e uma assistência.