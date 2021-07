São Paulo e Arboleda se aproximam de renovação após Copa América

Empenhados por acordo, clube e jogador veem acerto perto, mas ainda restam ajustes. Acordo salarial está encaminhado e conversas serão retomadas

O São Paulo considera muito próxima a renovação de contrato de Arboleda após a disputa da Copa América e está confiante em um desfecho positivo. A negociação é para dar um aumento salarial ao defensor de 29 anos e fechar um contrato até dezembro de 2024. O atual termina em junho de 2022. O técnico Hernán Crespo, inclusive, conta muito com o atleta, titular da equipe.

O acerto salarial entre São Paulo e Arboleda está encaminhado. No entanto, ainda restam ajustes a serem feitos. As conversas serão retomadas e existe a expectativa de novas reuniões na próxima semana.

Tanto o jogador quanto o clube estão empenhados em definir o novo vínculo do zagueiro, valorizado depois de defender a seleção do Equador e visto no Morumbi como um dos melhores da posição no Brasil. O jogador é querido internamente e tem bom relacionamento com a direção.

Depois de voltar da Copa América, Arboleda foi titular do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio. Foi o primeiro resultado positivo do Tricolor na competição.