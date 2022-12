São Paulo desiste de John após pedida de R$ 8 milhões do Santos

A pedido de Rogério Ceni, diretoria são-paulina fez contato com o Santos para contratar o goleiro John. Negociação não avançou

O São Paulo fez nova consulta, mas desistiu de contratar o goleiro John, do Santos. Os valores pedidos pelos santistas são o que inviabilizam a negociação, como soube a GOAL.

A diretoria não pretende retomar as conversas pela contratação do jogador neste mercado da bola, mesmo que o Peixe peça um valor inferior aos R$ 8 milhões pretendidos para a saída do atleta.

John chegou a informar a cúpula santista que gostaria de deixar a Vila Belmiro para defender o Tricolor paulista em 2023. O pedido do atleta não foi atendido, e a saída está descartada por ora.

O goleiro de 26 anos era um pedido de Rogério Ceni no Morumbi. O treinador acredita que ele seria uma peça interessante para poder jogar com os pés — esta é uma das principais exigências do modelo de jogo adotado pelo comandante na equipe.

Esta não foi a primeira investida do São Paulo por John. O clube abriu negociações em julho deste ano com o intuito que ele atuasse especialmente em jogos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Contudo, o Santos manteve a pedida de R$ 8 milhões, valor considerado fora da realidade do clube. Sem acordo, o escolhido à época foi Felipe Alves, que deixou o Juventude para atuar no CT da Barra Funda.

John foi reserva de João Paulo no decorrer da atual temporada. O goleiro atuou em duas partidas da equipe em 2022 — diante da Universidad Católica, do Equador, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e do Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão. Ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2024.

A condição de suplente do goleiro foi o que fez o São Paulo tenta a contratação no mercado da bola. O negócio, entretanto, não avançou. O clube deve procurar outro nome para a função em 2023.

Hoje, a comissão técnica do São Paulo tem três goleiros à disposição: Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto. O primeiro é considerado titular do elenco, mas não passa tanta confiança à diretoria.