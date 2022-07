São Paulo acerta contratação de Felipe Alves por empréstimo

Goleiro assinará no Morumbi até dezembro de 2023. O atleta de 34 anos custará US$ 200 mil aos cofres do clube

O São Paulo acertou a contratação de Felipe Alves, goleiro que pertence ao Fortaleza, por empréstimo. O atleta assinará com os paulistas até dezembro de 2023, como soube a GOAL.

A negociação teve início nessa quinta-feira (28), depois de indicação feita pelo técnico Rogério Ceni. Fora dos planos do Juventude, ele foi liberado pelos cearenses para atuar no Morumbi.

A negociação teve o martelo batido na tarde desta sexta-feira (29).

Os paulistas vão desembolsar US$ 200 mil (R$ 1 milhão na cotação atual) pelo negócio. A informação sobre o valor foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela GOAL.

Ainda há opção de renovação com o jogador de 34 anos. O goleiro Felipe Alves pode ter o vínculo em definitivo com o Tricolor paulista ao término do contrato de empréstimo — ele tem vínculo com o Fortaleza também até dezembro de 2023.

A chegada de Felipe Alves foi uma solicitação de Rogério Ceni à diretoria. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho autorizaram a negociação, como soube a reportagem.

Felipe Alves não era a primeira opção da cúpula são-paulina no mercado da bola. Antes dele, o clube tentou John, do Santos, mas teve propostas recusadas e fez sondagem por Rafael Cabral, do Cruzeiro, mas o goleiro não quis deixar a Toca da Raposa II.

A busca do Tricolor paulista por um goleiro aconteceu depois que Jandrei sofreu uma lesão na região das costas. O goleiro se recupera de lesão e não tem previsão para retornar aos gramados.

Agora, a diretoria tem pressa para regularizar Felipe Alves na CBF. O jogador precisa ser inscrito no BID até este sábado para que possa atuar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, competição em que o Tricolor paulista enfrentará o Ceará.