São Paulo encaminha contratação do meia Giuliano Galoppo

Tricolor paulista vai adquirir os direitos do jogador que pertence ao Banfield. Ele nem sequer entra em campo para enfrentar o San Lorenzo, pelo Argen

O São Paulo encaminhou a contratação de Giuliano Galoppo, do Banfield, no mercado da bola, como soube a GOAL. O meia-atacante de 23 anos sequer entrará em campo para defender a equipe diante do San Lorenzo, neste domingo (17), pelo Campeonato Argentino, já que as tratativas tiveram um avanço nos últimos dias e estão próximas de um desfecho positivo, segundo informou o jornalista César Luis Merlo. O mais provável é que ele seja anunciado no início desta semana.

O Banfield pediu cerca de US$ 6 milhões (R$ 32,46 milhões na cotação atual) pela liberação de Galoppo. O Tricolor paulista, no entanto, tentou negociar condições mais favoráveis pra contar com o atleta. Ainda assim, o presidente Julio Casares buscou parceiros para tentar pagar um valor próximo do pedido pelo clube argentino.

😉➡️ ¡Girtalo de nuevo!



Reviví el gol de Galoppo que le dio el triunfo a Banfield 🟢⚪



💚 #VamosBanfield pic.twitter.com/gRSEXd5BZm — Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 26, 2022

A busca por um meio-campista é um desejo de Rogério Ceni. O técnico fez a solicitação à diretoria nos últimos dias e terá o seu desejo atendido, conforme soube a reportagem.

O São Paulo ainda a intenção de buscar um zagueiro para o clube nos próximos dias, especialmente pela lesão de Arboleda no ligamento do tornozelo direito. O equatoriano só deve voltar a atuar no fim da temporada, pouco tempo antes da Copa do Mundo, que será disputada entre novembro e dezembro.

Mais artigos abaixo

A janela de transferências do futebol brasileiro se inicia nesta segunda-feira (18). Os jogadores contratados só poderão entrar em campo a partir desta data. A maioria precisa ser regularizada na CBF.

Aos 23 anos, Giuliano Galoppo tem contrato com o Banfield até dezembro de 2023. Em 2022, o jogador fez 27 jogos por sua equipe, com 2.226 minutos em campo. No período, marcou oito gols e deu duas assistências. Ele é visto como uma grande promessa do futebol argentino.