São Paulo busca acordo com o Atlanta United pelo zagueiro Alan Franco

Argentino quer se transferir para o Morumbi no mercado da bola, mas busca a liberação do clube dos Estados Unidos

O São Paulo tenta um acordo com o Atlanta United pela liberação de Alan Franco, zagueiro argentino de 26 anos, como soube a GOAL.

O empresário Kristian Bereit foi autorizado pelo presidente Julio Casares a atuar como intermediário das tratativas com o clube dos Estados Unidos. É ele quem discute moldes da liberação e atua em nome do São Paulo nas negociações.

As tratativas, inicialmente, são para um empréstimo, mas ainda existe a possibilidade de um acordo em definitivo pela contratação do defensor.

O atleta tem contrato até 31 de dezembro de 2025 na Major League Soccer (MLS) e está disposto a atuar no Morumbi a partir de janeiro de 2023. Ele, inclusive, reforçou o desejo de se transferir para o Tricolor paulista.

Aos 26 anos, Alan Franco chegou aos Estados Unidos em abril de 2021 por US$ 2,8 milhões. O clube deseja recuperar parte do investimento para liberar o defensor no mercado da bola em caso de negociação em definitivo.