São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copinha 2026

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da Copinha após eliminar o RB Bragantino nos pênaltis por 5 a 3, depois de empate no tempo normal, pelas oitavas de final. Antes disso, o Tricolor havia goleado o Canaã por 5 a 1, na terceira fase, e superado a Portuguesa por 2 a 0, na segunda fase da competição.

Na fase de grupos, o São Paulo teve 100% de aproveitamento, vencendo Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, além de aplicar uma expressiva goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer, confirmando a força do atual campeão do torneio.

Do outro lado do confronto, o Botafogo também avançou às quartas de final após empatar sem gols com o Itaquá no tempo regulamentar e vencer a disputa por pênaltis por 4 a 3 nas oitavas de final. Na fase anterior, a equipe carioca goleou o Juventude por 4 a 1 e derrotou o São José-SP por 3 a 1, na segunda fase.

Na primeira fase, o Botafogo encerrou sua participação como líder do Grupo 22, também com 100% de aproveitamento, consolidando uma campanha consistente na Copinha.

São Paulo: João Pedro, Isac Silva, Felipe Oliveira, Igor Felisberto, Luis Osorio, Pedro Bezerra, Kaio Santos, Pedro Ferreira , Gustavo Santana, Matheus Menezes, Tetê.

Botafogo: Rhyan Luca, Gabriel Felipe, Kauã Branco, Bruno França, Kauã Cruz, Lucas Camilo, Gustavo Pereira, Felipe Januário, Fortunato, Samuel Alves, Matheusinho.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis