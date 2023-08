São Paulo x Atlético-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (6), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Atlético-MG se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Luis Roberto e os comentários de Fabio Junior e Ricardinho ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o San Lorenzo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo volta as atenções para a disputa do Brasileirão em busca da vitória. Com 26 pontos, o Tricolor vem de derrota para o Corinthians por 2 a 1 e empate sem gols com o Bahia nas últimas duas rodadas do torneio nacional.

Dorival Júnior admitiu a possibilidade de utilizar Lucas Moura no domingo, porém, James Rodríguez ainda não tem previsão para estrear. O técnico pode optar por mandar a campo uma equipe mista, já pensando no duelo de volta contra o San Lorenzo, que acontecerá na próxima quinta-feira (10) no estádio do Morumbi. Para avançar para as quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo precisa conquistar uma vitória com uma diferença de mais de um gol.

Mais artigos abaixo

"Um jogador como James é para qualificar ainda mais nosso elenco, assim como o Lucas. São jogadores com qualidade, capacidade e técnica realmente apurada. De repente poderão completar tudo isso que estamos mostrando ao longo desses 100 dias que estamos à frente do São Paulo. Estou feliz com o que tenho visto. Uma equipe valente, guerreira e não está nada perdido, não", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Atlético-MG enfrenta uma grande pressão devido a uma sequência negativa de nove jogos sem vitórias sob o comando de Felipão - cinco derrotas e quatro empates. No meio da semana, o time foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Assim como Dorival, Felipão também pode optar por poupar alguns jogadores pensando no confronto de volta das oitavas de final da Libertadores. Devido a uma suspensão, Everson será substituído por Matheus Mendes.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 85 jogos disputados, o Atlético-MG soma 30 vitórias, contra 28 do São Paulo, além de 27 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saravia, Rabello, Jemerson e Arana; Battaglia e Otávio; Pavon, Hyoran (Igor Gomes) e Paulinho; Hulk. Técnico: Felipão.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Zaracho, lesionado, e Everson, suspenso, são desfalques certos.

Quando é?