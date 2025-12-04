São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2025

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 16h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do seu segundo título da Copa do Brasil Sub-20, o Atlético-MG volta a campo com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena MRV. O Galo avançou à semifinal após eliminar o Real Brasília por 3 a 0 na primeira fase, o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 na segunda fase e o Sport por 3 a 2 no placar agregado nas quartas de final.

Por outro lado, o São Paulo precisa vencer por dois gols de vantagem para avançar à final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Maior campeão da Copa do Brasil Sub-20, com quatro títulos, o Tricolor Paulista goleou o Operário Atlético por 8 a 0 na primeira fase, venceu o Grêmio por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final e, nas quartas, superou o Fortaleza por 2 a 1 no agregado.

Atlético-MG sub-20: Pedro Cobra, Samuel Lima, Kauã Pascini, Lucas Souza, Lucas Santana, Alexis Vargas, Igor Toledo, Mateus Iseppe, Murillo Fernandes, Mamady Cissé, João Marcelo.

São Paulo sub-20: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Lucyan, Pedro Andrade, Guilherme Reis, Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Gustavo Santana, Juan Potes.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 04 de dezembro de 2025

quarta-feira, 04 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Inamar - Diadema, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis