São Paulo apresenta melhor oferta e tem caminho livre por David, do Inter

Tricolor paulista tenta o empréstimo do atacante de 27 anos no mercado da bola. Clube disputava atleta com Coritiba e Fortaleza

O São Paulo tem caminho livre para a contratação do atacante David, do Internacional, no mercado da bola, como soube a GOAL. A melhor oferta apresentada até o momento é a do Tricolor paulista.

O clube presidido por Julio Casares pretende arcar com os salários do atleta, avaliados em R$ 400 mil mensais, e desembolsar um valor pelo acordo com os gaúchos.

O acordo ainda não está encaminhado, mas o São Paulo apresentou condições melhores que Coritiba e Fortaleza, outros clubes que haviam demonstrado interesse na contratação do jogador de 27 anos, que não deseja seguir no Beira-Rio.

Há confiança nos bastidores do Morumbi de que o negócio pode ter um desfecho positivo. O jogador é um pedido do técnico Rogério Ceni à diretoria.

Contratado por 1,75 milhão de euros, em janeiro deste ano, David tem contrato com o Internacional até 31 de dezembro de 2025.

O atacante nunca rendeu desde a chegada ao Beira-Rio. Ele fez 38 partidas pelo clube nesta temporada, somando 1.924 minutos em campo. No período, fez dois gols e deu duas assistências.