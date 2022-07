São Paulo acerta novo salário com Igor Vinícius e encaminha renovação

Lateral direito e clube discutem apenas o tempo de contrato para sacramentarem as tratativas por prorrogação do compromisso

O São Paulo entrou em acordo salarial com o lateral direito Igor Vinícius e encaminhou a sua renovação contratual, conforme apurado pela GOAL. A única pendência é o tempo do novo vínculo do jogador de 25 anos.

O atleta tem compromisso no Morumbi até dezembro de 2022, mas a diretoria já deixou clara a intenção de renovar. O lateral também pretende permanecer no CT da Barra Funda.

Mais artigos abaixo

As partes ainda discutem o período do contrato de Igor Vinícius no Morumbi. Este é o único ponto que demanda mais atenção das duas partes. A situação, contudo, deve ser facilmente resolvida nos bastidores.

Em 2022, o lateral direito fez 25 partidas, sendo 15 na condição de titular. Ele soma 1.309 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu três assistência.

Com a chegada de Rafinha, o lateral direito Igor Vinícius seguiu como reserva. Ele chegou a ter oportunidades como titular, no período em que Dani Alves atuava como meio-campista. Entretanto, perdeu a condição para o veterano e permaneceu na suplência com a contratação de Rafinha.