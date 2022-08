Equipes se enfrentaram na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão

Na tarde deste domingo, São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentaram no Morumbi. O Tricolor fez valer o mando de campo - e a estreia da nova camisa III - e saiu com a vitória por 3 a 0, com gols de Rodrigo Nestor, Calleri e Igor Vinicius, e conquistou os três pontos.

A primeira etapa demorou para ter grandes emoções, mas o São Paulo foi quem teve as principais chances de gol. Igor Vinicius e Patrick tiveram boas chances, mas Nestor que abriu o placar, após belo lançamento de Reinaldo. O Red Bull Bragantino pouco fez na primeira etapa e viu Cleiton manter o placar em uma diferença mínima.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com o mesmo padrão. O Tricolor seguiu criando as melhores chances e não demorou para matar o jogo. Calleri aproveitou cruzamento perfeito de Reinaldo para marcar o segundo e, pouco tempo depois, Igor Vinicius fez o terceiro. Depois, o jogo ficou morno e não saíram mais gols.

Agora, o São Paulo volta a entrar em campo na quinta-feira, quando visita o América-MG pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória tricolor por 1 a 0. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino só volta a entrar em campo no domingo, quando recebe o Ceará, pelo Brasileirão.