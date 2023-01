São José x Grêmio, ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, o São José recebe o Grêmio na noite deste domingo (29), às 20h30 (de Brasília), no estádio Francisco Novelletto, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Líder do gauchão com 6 pontos, o Grêmio vai em busca de mais um triunfo para continuar firme na luta por uma vaga na próxima fase. Com duas vitórias consecutivas, o técnico Renato Gaúcho deve poupar algumas de suas principais peças, como Suárez.

Do outro lado, o São José é o quarto colocado do campeonato com 4 pontos. O time acumula uma vitória e um empate até o momento e quer aproveitar a falta de entrosamento do adversário para seguir pontuando.

Prováveis escalações

Escalação do provável São José: Fábio, Pivô, Tiago Pedra, Jadson, Marcelo Nunes, Lissandro, Neko, Sillas, Matheuzinho, Netto e Thiago Santos.

Escalação do provável Grêmio: Gabriel Grando; Thaciano, Bruno Alves (Gustavo Martins), Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Cristaldo; Gustavinho (Campaz), Guilherme e Diego Souza.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Suárez, Brenno, Kannemann, Reinaldo, Carballo e Pepê foram poupados.

Quando é?