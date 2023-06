São Francisco x Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Francisco e Nacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), no estádio Florestão, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão do portal F.Sports TV, no streaming.

Na liderança do Grupo 1 com 16 pontos, o Nacional chega embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na última rodada, bateu o São Francisco por 2 a 0, enquanto a equipe do Acre aparece em sétimo com seis pontos. Até agora, foram duas vitórias e cinco derrotas.

"Para sequência é fazer jus o mando de campo. É ganhar jogos em casa e tentar, pelo menos, o empate fora e entrarmos de vez na briga pela classificação", afirmou o técnico interino do Everton Lima, do São Francisco.

Prováveis escalações

São Francisco: Saulo; Matheus, Fabinho, Weverton e Bruno; Vicente, Victor, Geovane e Ciel; Daniego e Júnior.

Nacional: Jonathan; Clayton Monteiro, Davy, Paulinho e Wendel Nery; Ícaro, Francisco Olivan, Ítalo e Hitalo; Iury Tanque e Érico Jr.

Desfalques

São Francisco

Radamés e Reginaldo, expulsos na última rodada, são desfalques.

Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?