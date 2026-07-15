“São emoções intensas”... Scaloni faz suas primeiras declarações após a vitória dramática sobre a Inglaterra

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, fez sua primeira declaração após a vitória dramática sobre a Inglaterra, por 2 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina terá a chance de defender o título da Copa do Mundo até o fim; apesar de a Inglaterra ter aberto o placar, os campeões mundiais conseguiram virar o jogo nos minutos finais e vencer por 2 a 1.

A seleção “Albirroja” enfrentará a Espanha na final no próximo domingo, um resultado que, sem dúvida, deixará Lionel Scaloni muito feliz.

Scaloni disse em declarações à imprensa após a partida: “Não encontro palavras, são emoções intensas. É uma alegria imensa para o povo, para o país e para este grupo”.

E continuou: “Vamos dar o nosso melhor para vencer, mas será extremamente difícil. Estamos muito unidos, sem qualquer arrogância. É um sentimento que vem do coração. Só temos que agradecer a esses jogadores”.

E concluiu: “Esta camisa merece, como vocês sabem. É preciso dar tudo de si até o fim. É preciso sentir a alegria, e estou muito satisfeito”.