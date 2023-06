São Bernardo x Figueirense, ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam hoje (5), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e internet

São Bernardo e Figueirense se enfrentam na noite de hoje (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sexta rodada do Brasileirão Série C. A partida será transmitida pela plataforma Nosso Futebol, através do pay-per-view, disponíveis nas operadoras SKY, Claro TV e DirecTV GO, e também, pela plataforma DAZN, no streaming.

O São Bernardo é o líder da competição com 12 pontos e pode ampliar a distância para o vice-líder Botafogo-PB, já que o clube paraibano já jogou na rodada e o Tigre do ABC fecha a mesma, podendo alcançar os 15 e se isolando na ponta. Do outro lado, o Figueirense ocupa o meio da tabela, com sete pontos e na 13ª posição.

Nos últimos cinco jogos, o São Bernardo obteve 80% de aproveitamento, com quatro vitórias (Remo, Aparecidense, Pouso Alegre e Confiança) e uma derrota (CSA), enquanto o Figueira venceu duas partidas (Paysandu e Aparecidense), empatou uma (Altos) e perdeu outras duas (Confiança e Botafogo-PB), ficando assim com 46% de aproveitamento.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Rafael Vaz e Matheus Salustiano; Jeferson, Rodrigo Souza, Romisson e Arthur Henrique; Léo Jabá, Matheus Oliveira e João Carlos.

Figueirense: Wilson; Elias, Otávio Gut, Maurício e Vinícius Nucci; Robson Alemão, Léo Baiano e Léo Artur; Andrew, Guilherme Pato e Gabriel Conceição.

Desfalques

São Bernardo

Rodrigo Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?