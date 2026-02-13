Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Paulista
team-logoSão Bernardo
team-logoCorinthians
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

São Bernardo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Primeirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeirão, pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Na luta por uma vaga no mata-mata, o Timão ocupa a quinta colocação, com 11 pontos, e depende apenas de si para avançar à próxima fase.

Em sete partidas disputadas, a equipe comandada por Dorival Júnior soma três vitórias, dois empates e duas derrotas, mantendo aproveitamento regular na competição estadual.

Do outro lado, o São Bernardo aparece na 12ª posição, com oito pontos, dois a menos que o São Paulo, que fecha a zona de classificação para as quartas de final. Para seguir com chances de avançar, o time do ABC paulista precisa vencer o Corinthians e ainda torcer por uma combinação de resultados na rodada.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, Matheus Pereira, Allan, Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto.

Paulista
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
Corinthians crest
Corinthians
COR

São Bernardo: Alex Alves, Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Pará, Wellington Manzoli, Romisson, Foguinho, Pedro Vitor, João Paulo, Pedrinho, Felipe Garcia.

Desfalques

Corinthians

André, Breno Bidon e Kaio César estão lesionados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Primeirão - São Bernardo do Campo, SP 

Retrospecto recente

SAB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SAB

Outros

COR

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0