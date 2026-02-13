São Bernardo e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeirão, pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Na luta por uma vaga no mata-mata, o Timão ocupa a quinta colocação, com 11 pontos, e depende apenas de si para avançar à próxima fase.

Em sete partidas disputadas, a equipe comandada por Dorival Júnior soma três vitórias, dois empates e duas derrotas, mantendo aproveitamento regular na competição estadual.

Do outro lado, o São Bernardo aparece na 12ª posição, com oito pontos, dois a menos que o São Paulo, que fecha a zona de classificação para as quartas de final. Para seguir com chances de avançar, o time do ABC paulista precisa vencer o Corinthians e ainda torcer por uma combinação de resultados na rodada.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, Matheus Pereira, Allan, Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto.

São Bernardo: Alex Alves, Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Pará, Wellington Manzoli, Romisson, Foguinho, Pedro Vitor, João Paulo, Pedrinho, Felipe Garcia.

Desfalques

Corinthians

André, Breno Bidon e Kaio César estão lesionados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Primeirão - São Bernardo do Campo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

