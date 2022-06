Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino

Partida acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e RB Bragantino se enfrentam na manhã deste domingo (19), na Vila Belmiro, às 10h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na plataforma de streaming.

Na sexta posição do campeonato, com 18 pontos, o Santos quer aproveitar a fragilidade do rival para ganhar e se aproximar da classificação à próxima fase.

Já o RB Bragantino é o último colocado, com 3 pontos, e acabou sendo rebaixado. O Massa Bruta, no entanto, promete dificultar a vida dos rivais até o fim da competição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Viviane, Tayla, Ketlen, Stabile, Cristiane, Ana, Kaka, Brena, Thais, Jaini, Giovanna e Bruna.

Possível escalação do RB Bragantino: Karol, Guyd, Luana Lima, Layssa, Jó, Raquel, Taba, Rhayanna, Lele, Flavia e Mylena.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x RB Bragantino DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marianna Batalha (SP)

Assistentes: Leonardo Pedro e Izabele de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Adeli Monteiro (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 2 Santos Brasileiro feminino 15 de junho de 2022 Santos 5 x 3 Esmac Brasileiro feminino 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Santos Brasileiro feminino 3 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileiro feminino 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Grêmio Brasileiro feminino 11 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 0 RB Bragantino Brasileiro feminino 6 de junho de 2022

Próximas partidas