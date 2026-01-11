+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos sub-17 2025Bruno Vaz / Santos FC
Luis Felipe Gonçalves

Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Buscando uma vaga na próxima fase do mata-mata, equipes duelam nesta segunda-feira, em São Carlos

Santos e Cuiabá vão à campo nesta segunda (12), às 17h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2026. A partida será na cidade de São Carlos, em São Paulo, no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).

O Santos teve aproveitamento máximo na fase de grupos e terminou como líder do Grupo 16, com nove pontos, três vitórias em três jogos e ataque consistente. Os Meninos da Vila, venceram o Grêmio São-Carlense por 2 a 1, no último sábado (10). O peixe quer honrar o nome de sua base e busca seu quarto título do torneio

Já o Cuiabá avançou como segundo colocado do Grupo 15, com cinco pontos, resultado de uma vitória e dois empates nas três rodadas. Apesar de uma primeira fase inconsistense, a equipe do Mato Grosso busca surpreender o Santos, depois de fechar a fase de grupos com um empate sem gol diante da Ferroviária.

Prováveis escalações

Santos: Pedrão, Follmer, Contreras, Diego Matos, Rafael Gonzaga, Kenay, Kauan Pierry, Vinícius Fabri, Benício, Pedro Assis, Felipe Laurindo. Técnico: Vinícius Marques.

Cuiabá: Pedro, João VIctor, Thiago, Lorenzo, Fabricio Lima, Índio, Mansano, Oscar, Pedro Felipetto, Diodato, Gustavo. Técnico: Eduardo Zuma.

Desfalques

Santos

Sem ausências confirmadas.

Cuiabá

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos-SP
