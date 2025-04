Santos x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e CRB se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos foca agora na estreia na Copa do Brasil. Em busca do bicampeonato do torneio, o Peixe será comandado interinamente por César Sampaio. A equipe, no entanto, seguirá sem contar com Neymar, ainda em processo de recuperação.

Por outro lado, o CRB chega após um empate por 1 a 1 com o Paysandu pela Série B. Na Copa do Brasil, o clube alagoano registra suas melhores campanhas com duas participações nas oitavas de final: em 2021, quando foi eliminado pelo Fortaleza após duas derrotas (2 a 1 e 1 a 0), e em 2024, quando caiu diante do Atlético-MG pelo placar agregado de 5 a 2.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar, Diego Pituca, João Schmidt, Rollheiser, Gabriel Veron, Deivid Washington e Guilherme.

CRB: Matheus Albino, Weverton, Darlisson, Henri, Matheus Ribeiro, Gegê, Douglas Baggio, Daniel, Thiaguinho, Higor Meritão, Breno Herculano

Desfalques

Santos

Neymar, Soteldo, Zé Rafael, Barreal e Souza estão no DM.

CRB

Hayner pertence ao Santos e está fora.

Quando é?