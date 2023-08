Santos x Capivariano ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Já classificado, Peixe vai a campo em busca de manter o 100% de aproveitamento na fase de grupos

Santos e Capivariano se enfrentam na tarde desta sexta-feira (25), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, pela 6ª rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

Vindo de vitória na competição, o Peixe vive um momento de ascensão após ser eliminado na semifinal do Brasileiro, pelo Flamengo. Desde então, a equipe despachou o Coritiba, nos pênaltis, pela Copa do Brasil e bateu o Araçatuba, pelo Paulista. Líder do Grupo 21 e já antecipadamente classificado com 100% de aproveitamento, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Quem deve dar tudo de si em campo, por outro lado, é o Capivariano. A equipe é segunda colocada da chave, com sete pontos, e ocupa a última vaga à próxima fase da competição. Porém, com os mesmos sete tentos, a equipe vê o Desportivo Brasil fungando em seu cangote. A boa notícia é que a equipe tem 14 gols de vantagem de saldo frente ao terceiro posicionado e depende só de si para avançar - a má notícia é que o Desportivo enfrenta o Araçatuba, que perdeu todos os jogos até aqui.

Prováveis escalações

Santos sub-20: João Victor; Diego Santos, Pedro Hian, Robert, Matheus e Luis Eduardo; Gabriel, Kevin, Renyer e Caio; Fernando. Técnico: Antonio Silva.

Capivariano sub-20: Não divulgado.

Desfalques

Santos sub-20

O Santos sub-20 não possui desfalques divulgados.

Capivariano sub-20

O Capivariano sub-20 também não.

Quando é?