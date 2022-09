Santos x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Peixe busca voltar a vencer após três derrotas consecutivas no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode segue o amistoso em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Vindo de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o Santos entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, aparece na 12ª posição, com 34 pontos.

Do outro lado, o Athletico-PR, com três empates consecutivos na temporada, aparece na sexta posição do Brasileiro, com 44 pontos.

Para o confronto, o técnico Felipão terá os retornos de Bento, Fernandinho e Vitinho, mas Pedrinho, suspenso, Abner, que sofreu uma torção no tornozelo, e Pedro Henrique, com dores, são desfalques certos.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 28 vitórias, contra 18 do Athletico-PR, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empatara por 2 a 2.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Nathan, Maicon, Bauermann e Felipe Jonathan; Camacho, Zanocelo, Sanchez, Luan, Marcos Leonardo e Ângelo.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven. Thiago Heleno, Matheus Felipe e Nico (Cittadini); Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo.

Desfalques

Athletico-PR

Canobbio, convocado pela seleção uruguaia, Pedrinho, suspenso, Abner, com torção no tornozelo, e Pedro Henrique, com dores, estão fora.

Santos

Yeferson Soteldo, com a seleção da Venezuela, é desfalque, assim como Rodrigo Fernández, machucado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,02 na vitória do Peixe, $ 3,20 no empate e $ 3,70 caso o Furacão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,26 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,58 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,00 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, São Paulo

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (SC), LUANDERSON LIMA e THIAGGO AMERICANO (assistentes), LUCAS CANETTO (quarto árbitro) e RODRIGO D"ALONSO (AVAR)