Santos x Velo Clube: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Santos e Velo Clube se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado pela derrota para o Athletico-PR por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Santos volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Em décimo lugar, com nove pontos, o Peixe está fora da zona de classificação para o mata-mata. Sem depender de sim, além da vitória, a equipe ainda precisa torcer por outros resultados. A boa notícia é que o Santos deve ter o retorno de Neymar. Recuperado de lesão, o camisa 10 foi preservado do jogo contra o Furacão por conta do gramado sintético.

Por outro lado, o Velo Clube luta contra o rebaixamento do Paulistão. Com cinco pontos, a equipe está a dois pontos do Noroeste, primeira equipe fora do Z-2. Em sete jogos, acumula uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Vini Lara, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Thaciano, Neymar, Rony e Gabigol.

Velo Clube: Marcelo Carné; Mancha, Betão e Marcelo Augusto; Thomás Luciano, Luiz Otávio, Rodrigo e Caíque; Adriano Júnior, Sillas e Jhoninha.

Desfalques

Santos

Willian Arão e Adonis Frías seguem fora.

Velo Clube

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

SAN Um VCL 0 0 Empate 1 Velo Clube 2 - 1 Santos 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

