Santos vai pagar R$ 600 mil por Dodô; Atlético-MG economiza R$ 1,9 milhão

Lateral esquerdo vai assinar contrato até dezembro de 2025 na Vila Belmiro; saída foi autorizada por Luiz Felipe Scolari

O Santos vai desembolsar R$ 600 mil pela contratação de Dodô no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador deixa o Atlético-MG a cinco meses do fim do contrato para assinar com o clube da Vila Belmiro.

O vínculo do lateral esquerdo com o Peixe se encerrará em dezembro de 2025. O anúncio foi feito pelos dois clubes na tarde desta segunda-feira (10), mas ambos omitiram o valor da transferência.

O Galo ainda calcula uma economia de R$ 1,9 milhão com os salários do atleta. Este é o custo que o clube teria somando remuneração na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), direitos de imagem, encargos, 13º salário e férias.

A saída do jogador foi avalizada pela comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. O treinador entende que ele não seria útil para o decorrer da temporada, ficando atrás de nomes como Guilherme Arana e Rubens para a posição.

Dodô disputou 15 partidas pelo Atlético-MG em 2023, somando 1.034 minutos em campo. A última aparição do atleta foi em 31 de maio passado, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, ele atuou por 45 minutos.