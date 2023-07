Santos se acerta com o Atlético-MG por volta de Dodô

Lateral esquerdo assinará em definitivo no retorno à Vila Belmiro, onde esteve em 2018, depois de defender a Sampdoria

O Santos encaminhou a volta do lateral esquerdo Dodô no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador se despediu do elenco na manhã desta sexta-feira (7), após treino comandado por Luiz Felipe Scolari na Cidade do Galo. A informação sobre o adeus do atleta ao grupo foi inicialmente publicada pelo jornalista Elton Novais e confirmada pela reportagem.

O jogador de 31 anos não está nos planos da comissão técnica para o decorrer da temporada. Sem oportunidades desde a chegada de Felipão ao clube, ele tem contrato até dezembro de 2023 e será liberado para retornar ao Peixe.

Os detalhes das tratativas envolvendo o lateral esquerdo não são revelados, mas o jogador deixará o Galo em definitivo nesta janela de transferências. Ainda não há confirmação sobre o tempo de contrato. O atleta queria se mudar para ter mais minutos em campo.

Dodô não entra em campo desde 31 de maio passado, quando ficou em campo por 45 minutos diante do Corinthians, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele disputou 15 jogos na temporada, somando 1.034 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências no período em que defendeu o time.