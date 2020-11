Santos usa nome de Maradona na camisa 10, e argentinos se emocionam: "De tirar o chapéu"

O camisa 10 Soteldo irá a campo neste sábado com o nome do ídolo argentino, que faleceu na última quarta (25)

Como forma de homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu na última quarta-feira devido a uma parada cardiorrespiratória, o usará o nome do argentino em sua camisa. Na partida deste sábado, contra o , o venezuelano Yeferson Soteldo, número 10 do , usará a camisa com o nome do ídolo do , e .

O time da Vila Belmiro comunicou a homenagem em seu Twitter, onde publicou uma imagem da camisa 10 do Santos com o nome de Maradona. Além de elogios e mensagens positivas de torcedores, a publicação também chamou a atenção de rivais brasileiros e até mesmo de fãs argentinos, tocados com o gesto do clube paulista.

“Que lindo gesto do Santos, a casa de Pelé. Quanto tempo nós perdemos comparando os artistas da bola ao invés de desfrutar de seu futebol. Quem foi melhor? Não importa!!! Viva o futebol!”, tuitou um torcedor argentino, em admiração à homenagem do Peixe.

A decisão, no entanto, não foi bem vista por todos os usuários da rede, que chegaram a contestar a escolha. Alguns cobraram homenagens a ex-atletas que ainda estão vivos, sugerindo a mesma atenção a Pelé. Outros afirmaram que os clubes argentinos nunca fariam o mesmo por um jogador brasileiro, considerando a atitude “exagerada”.

No meio da tabela no Brasileirão, o Santos recebe o Sport na Vila Belmiro, podendo chegar ao G4 da competição com uma vitória. Na próxima terça-feira (1), o time encara a do pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, jogando fora de casa, o Peixe venceu por 2x1, abrindo boa vantagem para o segundo confronto.

Que grandes son ellos,no solo por tener mundiales para tirarnos por la cabeza,sino por estás cosas también... https://t.co/si4A8Hv2xy — Diegooooooooool (14) (@GalvDiego) November 28, 2020

La 10 de Santos.

La 10 de Pelé.



La 10, con el nombre de Maradona. https://t.co/PggNZjJyUt — Alejandro Casar (@acasar) November 28, 2020

La 10 del Santos de Pelé con el apellido Maradona. Solamente vos Diego, solo vos. Nada más que agregar. https://t.co/yIxAgAqq45 — Eze (@eze_cladera) November 28, 2020

Los brasileños lo aman más que nosotros (? increíble https://t.co/SqeHo4UUp3 — Fran 🇸🇪 (@FranGarcia99) November 28, 2020

Que gente hermosa la brasilera https://t.co/zVPEmdlKEF — Mauri (@bocajrs_15) November 28, 2020

Hermoso gesto del Santos, la casa de Pelé. Cuanto tiempo se pierde en comparar a los grandes artistas en vez de disfrutarlos. Quien fue mejor ? Que carajo me importa !!!!! Que viva el futbol ! https://t.co/vevt8k0Cxx — Sebastian Luri (@S_Luri) November 28, 2020

Maradona ? El tipo que une hinchas de Boca y de River, Argentinos y Brasileros, pinchas y lobos, canallas y leprosos... https://t.co/eeVhsGVt4W — Lucas Balacco (@ldbalacco) November 28, 2020

Después de todos los homenajes de los clubes y jugares brasileños al Diego hay que dejar algo en claro:

Basta del odio futbolístico hacia a nivel selección. Primero porque nos sacan años de ventaja, y segundo porque demostraron una admiración y respeto enorme hacia el 10. https://t.co/X0W0w7oTgb — uriel (@urielacu) November 28, 2020

Cuando se vaya Pelé espero que en hagamos lo mismo https://t.co/zBXKCEN28g — Alejo 🇦🇷 (@p1salo) November 28, 2020

Entendieron todo. Los quiero mucho, un gesto tremendo. https://t.co/O9RdCyR44X — Román (@AxelVicente) November 28, 2020

¿Sabes quien tuvo la 10 del Santos durante toda su vida? Pele. Este homenaje es como si Napoles o Boca usarán la 10 de O Rei cuando el fallezca. Literalmente es un montón lo que hizo el Peixe. Me sigo emocionando 🇦🇷🇧🇷👏⚽️ https://t.co/WhVX9MuVw8 — Franco Ghio (@FrancoGhio) November 28, 2020

El respeto y homenaje de los hermanos brasileros a Diego es para sacarse el sombrero. Emocionante y gratificante. Para mi hay un antes y después en la rivalidad. https://t.co/HmVBiFHNGc — Gabriel Patruno (@GabiPatruno) November 28, 2020

Que grandes son ellos,no solo por tener mundiales para tirarnos por la cabeza,sino por estás cosas también... https://t.co/si4A8Hv2xy — Diegooooooooool (14) (@GalvDiego) November 28, 2020

Veja as reações: