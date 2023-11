Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Clássico San-São será disputado neste domingo (12), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados, o Santos quer manter o foco na luta contra o rebaixamento. Com 41 pontos, o Peixe precisa conquistar mais cinco pontos até o término do Brasileirão para assegurar sua posição na competição.

"Creio que foi importante para o time. Estamos aqui para ajudar, para lutar em campo. O time fez um jogaço. Foi um gol no fim, importante para mim, mas mais importante para a equipe. São três pontos muito importantes, mas necessitamos de mais pontos. Vamos continuar trabalhando para conquistar a maior quantidade possível", afirmou Furch.

Do outro lado, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil e já garantido na Copa Libertadores 2024, aparece no meio da tabela, com 45 pontos. Nos últimos três jogos disputados, foram duas vitórias e um empate. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior poderá contar com o retorno de James Rodríguez, que desfalcou a equipe na vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0 por conta de uma indisposição.

Em 321 clássicos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 139 vitórias, contra 107 do Santos, além de 75 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; James e Luciano (Erison). Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Santos

Alison, Sandry, Felipe Jonatan, Luan Dias e Bruno Mezenga, estão no departamento médico.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?