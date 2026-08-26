Neymar é cortado e está fora de Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil

Neymar está fora do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (26), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 havia sido relacionado pelo Peixe e treinou normalmente no CT Rei Pelé na terça-feira (25), mas não viajou com a delegação para São Paulo e será um dos jogadores cortados da lista final para a partida no Nubank Parque.

Segundo apurou o ge.com, a decisão está ligada, principalmente, à resistência de Neymar em atuar em gramados sintéticos. O atacante acredita que esse tipo de superfície altera a dinâmica do jogo e provoca maior impacto em seu joelho e articulações. Desde o retorno ao futebol brasileiro, o camisa 10 participou de apenas uma partida em campo artificial, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em agosto de 2025.

Outro fator considerado pelo Santos é a situação disciplinar do jogador. Neymar está pendurado com dois cartões amarelos e, caso fosse advertido no duelo desta quarta-feira (26), poderia ficar suspenso para a partida de volta das quartas de final, marcada para o dia 2 de setembro, na Vila Belmiro.

Sem contar com o camisa 10, uma provável escalação do Santos para o clássico pode ter: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva, Bontempo e Barreal; Rollheiser e Gabigol.

A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil começa às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque. O jogo de volta será disputado na quarta-feira, 2 de setembro, também às 21h30, na Vila Belmiro, com a vaga nas semifinais em disputa.