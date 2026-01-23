Santos x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Santos e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNTna TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o Santos tenta encerrar um jejum de dez anos sem conquistar o Paulistão. Com cinco pontos, o Peixe fecha a zona de classificação para o mata-mata e volta a campo pressionado em busca de recuperação na competição. Após estrear com vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, a equipe santista foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0 e ficou no empate por 1 a 1 contra Guarani e Corinthians.

Do outro lado, o RB Bragantino vive grande fase e lidera o Campeonato Paulista com 10 pontos. Invicto no torneio, o Massa Bruta soma vitórias sobre Noroeste por 1 a 0, Corinthians por 3 a 0 e Botafogo-SP por 5 a 0, além de um empate sem gols diante do Mirassol, na última rodada.

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinícius Lira; Arão e João Schmidt (Zé Rafael); Barreal, Rollheiser e Thaciano (Lautaro Díaz); Gabigol.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Nacho Sosa e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera.

Desfalques

Santos

Neymar segue em recuperação.

RB Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 51 confrontos entre Santos e RB Bragantino, o Peixe leva vantagem no retrospecto, com 22 vitórias, contra 12 triunfos do time de Bragança Paulista, além de um empate. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, Santos e Bragantino ficaram no empate por 2 a 2.

Classificação

