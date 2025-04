Santos x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem poder contar com Neymar, o Santos entra em campo pressionado por uma recuperação no Brasileirão. Com apenas quatro pontos conquistados, o Peixe ocupa a zona de rebaixamento. Até o momento, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, empatou com o Bahia em 2 a 2 e sofreu derrotas para São Paulo e Vasco (ambos por 2 a 1) e para o Fluminense (1 a 0).

Do outro lado, o RB Bragantino vive um bom momento e busca consolidar-se entre os primeiros colocados da tabela. Com 10 pontos e um aproveitamento de 66%, o Massa Bruta vem de três vitórias consecutivas. Antes disso, empatou com o Ceará por 2 a 2 na estreia e foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na sequência.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta (Fabinho/Mosquera), Eduardo Sasha.

Desfalques

Santos

Zé Rafael segue em transição física, enquanto Neymar, Soteldo e Barreal estão machucados.

RB Bragantino

Lucão e Fernando estão no DM, enquanto Nathan Mendes, que está em processo de fortalecimento da articulação do joelho esquerdo.

Quando é?