Santos quebra tabu de cinco anos com vitória sobre o Ituano

Peixe conquista primeira vitória do estadual contra rival que não vencia desde 2016

Está quebrado o incômodo tabu do Santos contra o Ituano. Depois de vencer o time da Vila Belmiro na final do Paulista de 2014, o Ituano se tornou uma pedra no sapato do Peixe.

Na partida deste sábado (13), válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2021, o Santos foi a campo com um time bastante modificado, mas venceu por 2x1. Depois de abrir o placar aos 14, com Lucas Braga, os atuais vice-campeões da Libertadores viram o time de Itu empatar com Branquinho. Ainda no primeiro tempo, aos 33, o Santos retomou a liderança, com gol de Vinícius Balieiro.

O triunfo quebrou a série do Santos sem vencer o Ituano, que se arrastava desde 2016. Desde então, o Peixe foi derrotado em duas ocasiões, além de empatar outras duas vezes contra o rival.

Nem mesmo os três pontos conquistados colocam o Santos em uma posição confortável na tabela do Paulistão. Com outros dois empates e uma derrota, o time ocupa a terceira posição do Grupo D, abaixo de Mirassol e Guarani.

Na próxima terça (16), o Peixe volta a campo pela pré-Libertadores, onde encara o Deportivo Lara (da Venezuela) pela partida de volta, após vencer por 2x1 no primeiro encontro.

No Paulistão, o próximo compromisso é contra a Ponte Preta, em partida que estava agendada para o próximo dia 20/03, mas deve ser adiada, por conta da paralisação do estadual.