FIFA proíbe Santos de contratar novos jogadores; entenda o caso

A punição é por conta de uma dívida pelo zagueiro Cléber

Por determinação da Fifa, o está proibido de registrar novos jogadores. A punição veio de uma ação movida pelo Hamburgo, da , por conta de uma dívida pelo zagueiro Cléber Reis.

O time alemão alega que o Santos não pagou inteiramente pela transferência do zagueiro. Em balanço do clube, de 2018, a dívida que envolve a transferência, multa e honorários devidos pela negociação, gira em torno de R$ 15,8 milhões. Desde então, o alvinegro tenta um acordo com o Hamburgo, mas até hoje não saiu.

A CBF já determinou o bloqueio do Santos, que está impedido de registrar novos atletas, mas não de vendê-los. Atualmente, o time da baixada buscava suprir uma ausência na lateral-esquerda.

A contratação de Cléber foi umas das principais do em 2017, na gestão de Modesto Júnior. O zagueiro, no entanto, acabou não sendo muito aproveitado pelo clube, e acabou emprestado para , Paraná, Oeste e atualmente está na . O vínculo dele com o Santos vai até 2022.