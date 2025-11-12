Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do UOL Play (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Finalista da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Paulista feminino. Já classificadas para fase mata-mata de maneira antecipada, as Palestrinas ocupam a vice-liderança, com 26 pontos cinco a menos que o líder Corinthians. Em 12 jogos, acumula oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Aproveitamento de 72%.

Por outro lado, o Santos está na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista feminino. Em quinto lugar, com 15 pontos, as Sereias da Vila estão a dois pontos do São Paulo, equipe que fecha a zona de classificação para a próxima fase. Em 12 jogos no torneio, foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Santos feminino: Karen Xavier, Evellyn Marques, Pardal, Ana Alice, Nicole Marussi, Júlia Daltoé, Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull, Suzane Pires, Laryh, Carol Baiana.

Palmeiras feminino: Katherine Tapia, Poliana, Fernanda Palermo, Patrícia Maldaner, Andressinha, Ingryd, Brena, Rhayanna, Raíssa Bahia, Amanda Gutierres, Tainá Maranhão.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025

quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Arena Inamar - Diadema, SP

Links úteis