Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do UOL Play (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Finalista da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Paulista feminino. Já classificadas para fase mata-mata de maneira antecipada, as Palestrinas ocupam a vice-liderança, com 26 pontos cinco a menos que o líder Corinthians. Em 12 jogos, acumula oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Aproveitamento de 72%.
Por outro lado, o Santos está na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista feminino. Em quinto lugar, com 15 pontos, as Sereias da Vila estão a dois pontos do São Paulo, equipe que fecha a zona de classificação para a próxima fase. Em 12 jogos no torneio, foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.
Santos feminino: Karen Xavier, Evellyn Marques, Pardal, Ana Alice, Nicole Marussi, Júlia Daltoé, Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull, Suzane Pires, Laryh, Carol Baiana.
Palmeiras feminino: Katherine Tapia, Poliana, Fernanda Palermo, Patrícia Maldaner, Andressinha, Ingryd, Brena, Rhayanna, Raíssa Bahia, Amanda Gutierres, Tainá Maranhão.
Desfalques
Santos
Sem desfalques confirmados.
Palmeiras
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Arena Inamar - Diadema, SP