Santos x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Santos e Novorizontino se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNTna TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o Santos tenta voltar a levantar a taça após a última conquista em 2016, quando venceu o Audax por 1 a 0 na final. Para a temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta como principal reforço a chegada de Gabriel Barbosa, que reforça o elenco na disputa do Paulistão.

Já Neymar, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, deve fazer sua estreia na temporada apenas em fevereiro, seguindo cronograma de recuperação. O primeiro clássico do Peixe será contra o Palmeiras, marcado para o dia 14 de janeiro, na Arena Barueri.

Por outro lado, o Novorizontino disputa a competição após encerrar a temporada de 2025 na sétima colocação da Série B, ficando fora da zona de acesso e, consequentemente, sem a vaga na elite do futebol brasileiro.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Souza; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Barreal, Robinho Jr. (Lautaro Díaz ou Zé Rafael), Gabigol.

Novorizontino: César Augusto, Patrick Brey, Eduardo Brock, Gabriel Bahia, Mayk, Juninho, Léo Naldi, Matheus Bianqui, Rômulo, Bruno José, Robson (Nicolas Careca)

Desfalques

Santos

Neymar está lesionado.

Novorizontino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Novorizontino soma seis vitórias, contra apenas uma do Santos, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

