Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 15º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Depois de vencer o Flamengo por 1 a 0, mas ser derrotado na sequência pelo Mirassol por 3 a 0, o Santos busca uma sequência de resultados positivos para sair da zona de rebaixamento. No momento, o Peixe é o primeiro time dentro do Z-4, com 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, mas com saldo de gols inferior.

O confronto pode marcar a terceira partida consecutiva de Neymar atuando por 90 minutos, algo que não acontece desde fevereiro de 2023.

Por outro lado, o Internacional ocupa a 12ª posição, com 17 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Em 14 jogos, acumula quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 40%.

Santos: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Willian Arão (Diego Pituca), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré

Desfalques

Santos

Tomás Rincón recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Internacional

Vitinho, Fernando, Lucca Drummond e Bruno Gomes, lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 23 de julho de 2025

quarta-feira, 23 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 29 vitórias, contra 27 do Santos, além de 25 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Colorado goleou por 7 a 1.

Classificação

