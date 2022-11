Santos x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Peixe entra em campo nesta sexta-feira (11) querendo manter a liderança do grupo; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Internacional se enfrentam na noite desta sexta-feira (11), às 21h (de Brasília), em Araraquara, pela segunda rodada do grupo B da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após estrear de forma avassaladora e golear o Palmeiras por 5 a 0, o Peixe entra em campo buscando um novo triunfo para seguir na liderança do grupo B.

Do outro lado, o Internacional empatou com o Atlético de Madrid na primeira rodada e sabe que precisa ganhar para seguir com chances de classificação.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: Camila, Giovanna, Camila Martins, Kaká, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Jane, Thaisinha, Fernandinha e Cristiane.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Mayara, Isabela, Sorriso, Bruna, Belinha, Juliana, Djeni, Maiara Lisboa, Eskerdinha, Fabi Simões e Lelê.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara - SP