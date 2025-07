Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Afastado dos gramados desde abril, Neymar retorna aos campos com o contrato renovado até o fim de 2025. Na luta contra o rebaixamento, o Peixe tem um jogo a menos e ocupa a 16ª posição, com 11 pontos, mesma pontuação do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Flamengo vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada e segue na briga pela liderança do Brasileirão. Pedro, que não foi relacionado para o jogo contra o Tricolor e recebeu duras críticas do técnico Filipe Luís, tem presença incerta na próxima partida.

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela (Viña); Jorginho, Allan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique.

Desfalques

Santos

João Schmidt e Benjamín Rollheiser estão lesionados.

Flamengo

Erick Pulgar, Ayrton Lucas e Alex Sandro estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 16 de julho de 2025

quarta-feira, 16 de julho de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 115 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 44 vitórias, contra 42 do Santos, além de 29 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Peixe venceu por 2 a 1.

Classificação

