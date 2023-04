Santos firma parceria de intercâmbio cultural com o Oita Trinita, do Japão

Presidentes dos dois clubes se reuniram nessa terça-feira (4) para firmar parceria na Vila Belmiro

O Santos acertou uma parceria com o Oita Trinita, do Japão, para intercâmbio cultural, de atletas e de informações entre os dois clubes. Os termos do convênio foram firmados na tarde desta terça-feira (4), no CT Rei Pelé, em Santos (SP) entre os presidentes Andres Rueda e Masakaze Ozawa.

“Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão por fazer essa parceria com o Santos FC, um clube de prestígio e longa tradição. Aguardo com grande expectativa as várias iniciativas que ambos os clubes realizarão no desenvolvimento de recursos humanos, intercâmbio internacional, compartilhamento de informações, melhoria do valor dos clubes, entre outros. Espero que, a partir disto, Oita Trinita e Santos FC se desenvolvam como bons parceiros a longo prazo”, disse o mandatário do clube asiático.

O presidente do Santos relembrou que o clube teve cinco japoneses defendendo a equipe. Ele acredita que a parceria resgata o vínculo histórico entre as partes.

“O Santos já tem tradicionalmente um vínculo forte com o Japão. Tivemos como jogador o Kazu e é um prazer para o Santos FC poder estreitar os laços com o futebol japonês. Acho bastante interessante para os dois lados. Tanto para o Oita, que terá a oportunidade de conhecer mais, ter experiência com os jogadores que eventualmente a gente mande para lá, quanto para a gente e para os atletas que farão parte deste intercâmbio. Estamos sempre procurando divulgar, internacionalizar a nossa marca. Tenho certeza de que será uma parceria muito boa para ambos os clubes”, afirmou.