Santos fica perto de contratar Marcos Guilherme, do Internacional

Acordo seria por empréstimo até fim do ano. Meia-atacante é aguardado para viajar nos próximos dias

O Santos está perto de contratar Marcos Guilherme, do Internacional. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela Goal. O acordo que está próximo de ser fechado seria por empréstimo até o fim do ano.

Marcos Guilherme, inclusive, é aguardado para viajar nos próximos dias a Santos para finalizar os trâmites do provável acerto por empréstimo. O modelo de cessão se encaixa no padrão de negócios definido pelo clube em função da falta de recursos para contratações mais caras.

O meia-atacante de 25 anos joga pelos lados e tem característica de velocidade. Ele fez um gol em dez jogos pelo Colorado nesta temporada.

Em busca de reforços no mercado da bola, o técnico Fernando Diniz indicou nomes para a diretoria santista. Além de Marcos Guilherme, por exemplo, estão altetas como Gabriel, zagueiro do Atlético-MG, e Ganso, do Fluminense, entre outros.

De olho no mercado da bola, o Santos joga sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (27), contra o Barcelona de Guayaquil, e precisa de uma combinação de resultados para se classificar às oitavas de final.