Santos no mercado: defensor do Feyenoord não empolga Diniz, Gabriel do Galo interessa e Ganso 'emperrado'

Brasileiro Eric Botteghin tinha possibilidade, mas técnico prefere outros nomes, entre eles o defensor do Galo. Conversa por meia do Flu trava

Possível reforço do Santos, o nome do zagueiro brasileiro do Feyenoord, Eric Botteghin, não empolgou o técnico Fernando Diniz, e uma negociação pelo atleta é dada como descartada neste momento. O treinador foi contrário ao acordo com o defensor de 33 anos, cujo contrato termina em junho, e a janela de transferências internacional fechou no último domingo (23 de maio) para o futebol brasileiro - só reabrindo, agora, no começo de agosto.

Nos bastidores, Fernando Diniz pediu a contratação de Gabriel, do Atlético-MG, como noticiou o GE e confirmou a Goal . O defensor de 26 anos agrada o treinador, mas a liberação por parte do Galo não é considerada simples.

Entre os nomes buscados pelo Santos no mercado da bola também está o de Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. A conversa pelo meia revelado na Vila Belmiro está emperrada, como noticiou a Gazeta Esportiva e também confirmou a Goal .

No caso de Ganso, o meia tem esperança de que o Peixe entre em acordo com o Flu pelo empréstimo. Uma cláusula, de condições não reveladas, é um dos entraves na conversa entre clubes. Fernando Diniz gosta do futebol do meia, com quem trabalhou no Fluminense em 2019.

De olho no mercado da bola, o Santos joga sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (27), contra o Barcelona de Guayaquil, e precisa de uma combinação de resultados para se classificar às oitavas de final.